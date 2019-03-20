سحر العوبد: الإمارات حققت أعلى معايير التنظيم

المصدر: Ⅶ دبي- إيهاب زهدي

أكدت سحر العوبد عضو مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى، أن الإمارات حققت بشكل عام، أعلى معايير النجاح التنظيمي في الألعاب العالمية الحالية، وبشكل خاص في ألعاب القوى التي أقيمت مسابقاتها في نادي ضباط الشرطة بدبي.

وتوجهت سحر بالشكر إلى كل القائمين على تنظيم دورة الأولمبياد الخاص سواء من الطاقم الفني أو الإداري، وكذلك المتطوعين، مؤكدة أن الجميع بذل كل ما لديه من جهد، وساهم بكل ما تحقق من نجاح، بما تمتلكه الدولة حالياً من كفاءات على مستوى عالٍ في كافة المجالات، لتكون الألعاب العالمية رسالة سلام وتسامح للعالم.

واعتبرت أن النسخة الحالية ستكون نقطة تحول مهم في مسار تاريخ الأولمبياد الخاص في العالم، وتمنت أن يجني أصحاب الهمم ثمار مثل تلك الأحداث الرياضية المهمة.