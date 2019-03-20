جيتندرا باتوال يقهر الفقر ويحقق أحلامه

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

واجه الشاب الهندي جيتندرا باتوال الكثير من الصعوبات أثناء استعداده للمشاركة في الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019، والتي قد تدفع الكثير من الرياضيين للتخلي عن أحلامهم. وينتمي الشاب، الذي يشارك ضمن فريق الأولمبياد الخاص الهندي (بهارات)، إلى عائلة فقيرة، ويعد توفير المال لشراء الاحتياجات اليومية بالنسبة لها أكثر أهمية من شراء المعدات الرياضية.

ولكن رغم الظروف القاسية التي تعاني منها العائلة، فقد تمكن الشاب البالغ من العمر 19 سنة من تحقيق حلمه بتمثيل بلده في أكبر حدث إنساني ورياضي في العالم لهذا العام.

ولم يقتصر دور جيتندرا على المشاركة في الألعاب العالمية وتمثيل بلده فقط، وإنما استطاع أيضاً إحراز الميدالية الذهبية في سباق 200 متر في فئته، ضمن المنافسات التي أقيمت الأحد الماضي في نادي ضباط شرطة دبي.

قال جيتندرا، إنه كان يتدرب لمدة شهر قبل انطلاق الحدث، كما أن السعادة تغمره بعد الفوز بالميدالية الذهبية التي يهديها لوالديه.

وقال المدرب هاريش: «رغم أنه ينتمي إلى عائلة فقيرة، فلم يستسلم جيتندرا، ولم يتخل عن حلمه بالمشاركة في الألعاب العالمية، وفي النهاية تمكن من إحراز الذهب».

وأثنى هاريش على جميع الرياضيين القادمين من مختلف أرجاء العالم.

واختتم هاريش: «يجب علينا ألا نتجاهل أصحاب الهمم أو أن نبتعد عنهم، ولكن يجب على كل فرد في المجتمع أن يشجعهم حتى يتمكنوا من أداء دورهم في المجتمع، وأن يساهموا في ازدهار الدولة».