«سبورتس اكشن» يعايش الأولمبياد الخاص

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

يقدم الزميلان مهدي سليمان، وعصام زياد في إذاعة ستار اف ام، عبر برنامج «سبورتس اكشن» طريقة جديدة في تغطية أحداث الألعاب العالمية في أرض المعارض «ادنيك» ولم يفوت ستار اف ام الفرصة لكي ينقل نبض «أدنيك» اليومي والذي يمتد على مدار النهار بالأحداث الشيقة، سواء كانت منافسات أو قصصاً وحكايات، وحرص الثنائي مهدي وعصام على التغطية بطريقة مبتكرة من خلال معايشة الحدث، ونقله بطريقة اليوميات.

ويقول مهدي: هدفنا تغطية غير تقليدية وتتبلور عبر «اليوميات» لنقل صورة الحدث الكاملة عبر الأخبار والحكايات، وقد توافر لنا مادة إذاعية ثرية، ننقلها إلى المستمع، يختلط فيها الواقع والمعلومة بالفكاهة.

وأضاف عصام نسعى ونطمح إلى وضع المستمعين عند قيادتهم السيارة أو المستمعين في المنازل كأنهم يعيشون الحدث.