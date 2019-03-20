مسلم بن حم يشيد بدعم القيادة لمسيرة أصحاب الهمم

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

زار الشيخ مسلم بن سالم بن حم العامري عضو المجلس الاستشاري الوطني لإمارة أبوظبي رئيس مجلس إدارة مجموعة بن حم مقر دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص 2019 التي تحتضنها مدينة أبوظبي في أرض المعارض، رافقه خلال الزيارة الشيخ أحمد بن مسلم بن حم، والشيخ مبارك بن مسلم بن حم. وكان في استقبالهم سلطان محمد الظاهري مدير متطوعي المراسم.

وأشاد الشيخ مسلم بالدعم السخي والرعاية التي توليها القيادة الرشيدة، واهتمامهم المباشر بتنمية القطاع الرياضي والارتقاء به لطليعة الدول العالمية، مؤكداً أن الإمارات بالنهج الإنساني الذي تسير عليه في تقديم الرعاية لعموم المجتمع بمن فيهم أصحاب الهمم، تحقق الريادة وتؤكد أن أرض زايد هي أرض مختلف الثقافات وموطن التسامح.