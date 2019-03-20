ارتفاع رصيد الإمارات في السباحة إلى 14 ميدالية

المصدر: Ⅶ دبي - عماد الدين إبراهيم

رفع منتخبنا الوطني للسباحة رصيده من الميداليات الملونة إلى 14 ميدالية، منها 6 ذهبيات و4 فضيات و4 برونزيات، بعد إضافة ميداليتين ذهبيتين أمس ضمن منافسات السباحة في يومها الخامس، والتي تقام في مجمع حمدان بن محمد آل مكتوم الرياضي، وجاءت الذهبية الأولى عن طريق خالد البرغوثي، وذلك في سباق 25 متر ظهر، فئة «إم 6»، والثانية عن طريق فارس الشامسي في سباق 25 متر ظهر فئة «إم 1».

احتفالات عائلية

وشهدت منصة التتويج، أمس، فرحة عائلية بإنجازات الإمارات بالوصول إلى الميدالية رقم 14 في السباحة، حيث كانت أسرة السباح خالد البرغوثي متواجدة معه بالكامل، وعبّر والده محمد البرغوثي عن اعتزازه وفخره بالميدالية الذهبية الثانية لابنه في السباحة، ومهدياً هذا الإنجاز إلى القيادة الرشيدة وإلى شعب الإمارات، ولكل من دعم وساند ابنه في هذا المحفل العالمي الكبير. فيما كان البطل فارس الشامسي برفقة أسرته، عبّرت شقيقته خلود الشامسي عن سعادتها والأسرة بما حقق فارس، ووصفت فوزه بذهبية 25 متراً بأنه إنجاز تاريخي، لأن هذه الفئة شهدت تنافساً كبيراً بين السباحين من دول العالم.

وبارك عبد الله مبارك الزحمي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للسباحة رئيس اللجنة الفنية للأولمبياد الخاص لكل سباحي أصحاب الهمم على المستويات الرائعة التي قدموها في البطولة حتى الآن، واستمرار حصد الميداليات الملونة وسط أكثر من 600 سباح وسباحة من مختلف دول العالم حضروا إلى الإمارات للتنافس في هذا العرس الرياضي العالمي.

المستوى الفني

وتحدث عبد الله مبارك عن المستوى الفني للبطولة، مؤكداً أنه لم يتوقع أن يكون المستوى الفني لها بهذا الشكل الرائع، خاصة في سباقات الصدر والفراشة والتي يوجد فيها فنيات صعبة، ولكن تم تنفيذها بشكل سليم في البطولة، وهو ما يعني الاهتمام الكبير بالسباحة ومستوى التدريب واللاعبين، موضحاً أن المفاجأة أن هناك بعض السباقات تم تحقيق أرقام فيها من سباحين لدى كندا، أستراليا، كولومبيا، أفضل من أرقام السباحين العاديين، وإنّ هؤلاء السباحين يعانون من التأخر الدراسي والذي يدخل ضمن أصحاب الهمم.

وأشاد الزحمي بنتائج السباحين الإماراتيين وتواجدهم بقوة وسط هذا الكم الهائل من سباحي أصحاب الهمم، وحصد الميداليات الذهبية والملونة والتي تؤكد رغبتهم الكبيرة في رفع علم الدولة.