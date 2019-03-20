فراشة الإمارات في التزلج.. قصة عمرها 12 عاماً

المصدر: Ⅶ أبوظبي - محمد محسن

تبدأ قصة الفتاة الشابة عائشة النعيمي «18 عاماً» عندما كانت في السادسة من عمرها، وقد وقع اختيارها على رياضة التزلج لتكون لعبتها المفضلة، وعلى مدار 12 عاماً، احترفت هذه الرياضة، بجانب الفروسية، وهي اللاعبة الإماراتية الوحيدة التي مثلت الإمارات في النمسا 2017، وحصلت على الميدالية الفضية، كما فازت بميداليتين ذهبيتين، في الألعاب الإقليمية أبوظبي 2019، وفي الألعاب العالمية الجارية حالياً، افتتحت عائشة الفوز الأول للإمارات في «التزلج» لتصبح أول إماراتية تفوز بميدالية ذهبية وأخرى بورنزية.

وقد نالت عائشة شرف حمل شعلة الأمل في حفل الافتتاح ممثلة للوفد الإماراتي.

وقالت عائشة: سعيدة جداً بما حققته من إنجازات خلال العامين الماضيين، ومازلت أستحضر ذكريات دورة الألعاب الشتوية في النمسا، فكنت الإماراتية الوحيدة في هذه البطولة الخارجية، وسعادتي متواصلة بتحقيق إنجاز جديد يضاف إلى سجل بلادي بتتويجي بميداليتين برونزية وذهبية، ورفع علم بلادي عالياً.

وأضافت: أحمد الله أسرتي قد تفرغت لرعايتي منذ طفولتي، فكانت والدتي تصطحبني صالات التزلج، وأيضاً إلى حلقات الفروسية، لقد علمتني أسرتي منذ طفولتي، بأن الرياضة أسلوب حياة، ولذلك فأنا موجودة بينكم.