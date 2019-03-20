بوب آرم: محمد كلاي كان يعتز بإسلامه

المصدر: Ⅶ دبي - علي الظاهري

أكد الأمريكي بوب آرم صديق الأسطورة الراحل محمد علي كلاي والرئيس التنفيذي لشركة توب رانك المختصة بتسويق بطولات الملاكمة، أن كلاي رجل لا يتكرر في التاريخ، قدم دروساً عظيمة في عالم الإنسانية والأخلاق، مشيراً إلى أن أسطورة الملاكمة كان يعتز ويفخر بإسلامه في جميع المناسبات والظروف، وأضاف آرم «88 عاماً» لـ«البيان الرياضي»، خلال زيارته مؤخراً إلى دبي، أن ذاكرته تختزل الكثير من اللحظات الجميلة والمشاهد الرائعة مع الأسطورة الذي تجاوزت العلاقة معه حدود الصداقة والعمل، موضحاً أن كلاي أفضل ملاكم شاهده في حياته، وحفر اسمه في عالم الشهرة بحروف من ذهب بسبب أدائه المبهر على مسرح النزال، فضلاً عن تحليه بالأخلاق الرائعة في حياته.

زيارة دبي

وأعلن آرم أنها المرة الثانية التي يزور فيها دبي، وجاء من أجل عقد شراكة بين شركته «توب رانك» و«إم تي كيه غلوبال» بالتنسيق مع الشركة الإماراتية «راوند 10 بوكسينغ كلوب» لأحمد عبد المجيد صديقي وعبد الله خوري، وقال إن شركته «توب رانك» مختصة في التسويق لبطولات الملاكمة منذ نحو 53 عاماً، وتعد أكبر شركة تسويق للعالم ليس على مستوى أمريكا وحسب، وإنما على مستوى العالم أجمع، وباشرت الشركة مهامها الرسمية بتنظيم أول بطولة في مارس 1966 جمعت الأسطورة محمد علي كلاي والكندي جورج شوفالو الذي يعد واحداً من أشهر الملاكمين في تلك الفترة، ونجحوا في تنظيم 25 من أفضل بطولات الأسطورة الراحل في التاريخ، إضافة إلى بطولات أخرى ضمت أبرز نجوم العالم في الملاكمة مثل الأمريكي مارفين هاغلر والملاكم جورج فورمان وجون فريزر والملاكم تومي هيرمز وغيرهم من النجوم.

الملاكمة الإماراتية

وعن الملاكمة الإماراتية، قال إن الإمارات تحتاج إلى منظمة تشرف على الاحتراف في الملاكمة، أسوة بجزيرة مكاو الصينية التي كانت تعاني من غياب منظمة متخصصة، واستطاعت فرز أبطال بعد تأسيس جهة احتراف تدير المنظومة وفق أعلى المعايير، وأشاد آرم بحجم التطور الكبير الذي حققته دبي في السنوات الماضية، وتمتلك أفضل المقومات السياحية سواء من الفنادق والمطاعم والطرقات والعمران وغيرها، مشيراً إلى أن دبي تمتلك بنية رياضية مميزة تتطلب استضافة البطولات العالمية في الملاكمة على غرار كأس دبي العالمي الذي أثبت ريادته في المعمورة.

عقلية وأفكار

وأشاد آرم بعقلية محمد علي في التسويق، وقال: كان الجميع يتساءل عن الأفكار التسويقية الرائدة في شركة توب رانك، وفي الحقيقة أدين لأفكار كلاي في القفزات الكبيرة التي تحققت، وتحدث آرم عن موقف يجسد مدى تواضع الأسطورة كلاي، حينما قام بتلبية دعوة غداء أغنى مسلم في إنجلترا، واتضح بعد الوصول إلى المكان أن الرجل يسكن في حي شعبي فقير، ويملك بيتاً متواضعاً وصغيراً، ليتبين أن ادعاء الرجل بأنه أغنى مسلم مجرد خدعة للفوز بزيارة تاريخية من كلاي، الذي أظهر الاحترام الكامل للعائلة الفقيرة من خلال تناول العشاء على طاولة صغيرة يتناوب على العشاء فيها أفراد الأسرة، كما حرص على عزف «البيانو» وقضاء أجمل الأوقات الممتعة مع العائلة الفقيرة، وكشف آرم أن آخر زيارة جمعته بمحمد كلاي قبل شهرين من رحيل الأسطورة، وتربطه علاقة وثيقة مع عائلة كلاي.

خطط تسويقية

وقال إن لديهم خططاً تسويقية ضخمة في منطقة الشرق الأوسط في الإمارات والسعودية، لا سيما أن لديهم العديد من الملاكمين المسلمين يحظون بشعبية كبيرة من روسيا وكازاخستان وباكستان والشيشان والهند، ما سيسهم في تعزيز حضور رياضة الملاكمة في منطقة الشرق الأوسط عموماً والخليج على وجه الخصوص، وكشف آرم أنهم يعكفون حالياً على إعداد مشروع ضخم في السعودية على مستوى الملاكمة، خاصة في جدة التي نجحت في تنظيم أضخم عروض المصارعة الحرة «WWE»، إلى جانب استقطاب نجوم الكرة في العالم في بعض الأحداث الأخرى.