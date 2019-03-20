ماجد طاهر: «الريشة الطائرة العراقي» استدان من أجل المشاركة

المصدر: Ⅶ أبوظبي ـ أحمد عيسى

قال ماجد طاهر عضو بعثة العراق، مدرب الريشة الطائرة إن بعثة بلاده عانت حتى تصل الإمارات وتشارك في الأولمبياد الخاص من أجل إرضاء «أصحاب الهمم» ومنحهم فرصة إبراز قدراتهم الرياضية، وتقديراً لدولة الإمارات باعتبارها تستضيف الحدث للمرة الأولى في المنطقة.

وأبان طاهر أن جهود سعد عبد ياسين رئيس اتحاد العراق للأولمبياد الخاص أثمرت عن مشاركة البعثة بعد استدانته لقيمة تذاكر السفر، وأضاف: لقد اقترضنا من أجل التواجد في هذا الحدث العالمي المهم، لأن الاتحاد لم يجد الأذن الصاغية، ولولا جهود رئيس الاتحاد وبعض التحركات الفردية التي نقدرها كثيراً لما تمكنا من المشاركة.

وأشاد ماجد طاهر الذي سبق له أيضاً تدريب منتخب الأولمبياد الخاص العراقي لكرة القدم بحفاوة دولة الإمارات وحسن استقبالها لكل البعثات، ذاكراً أن ذلك ليس غريباً على الإمارات وقيادتها وشعبها. وأضاف: هذه هي الإمارات التي أسسها الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، وأنشأها على الكرم والمحبة وحسن استقبال الضيوف. وأكد ماجد طاهر أن البعثة توفرت لها كل المعينات في الإمارات من إقامة طيبة بأفضل الفنادق مع رعاية كبيرة لكل اللاعبين واللاعبات الذين يبلغ عددهم 109 أفراد يشاركون في 13 فعالية.