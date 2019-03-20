عادل الأشوك: فخور بمشاركة الأزرق الكويتي في منافسات اليد

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان الرياضي

أكد عادل الأشوك مدرب كرة يد المنتخب الكويتي في الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية أبوظبي 2019، أن بلاده تفتخر بمشاركة أصحاب الهمم في هذا التجمع الرياضي الإنساني العالمي، مبيناً أن الجميع يدعمون هذه الشريحة المهمة ويقفون خلفها لأنها شريحة تستحق الاهتمام والرعاية ولديها قدراتها الرياضية الخاصة التي يمكن أن تنافس بها.

وقال الأشواك، إنهم لا يميّزون بين أصحاب الهمم والأصحاء، لأن لكل إنسان مقدراته الشخصية التي يحتاج فيها إلى مكان لإبرازها. وأضاف: عبر الأولمبياد الخاص تكون الفرصة مناسبة جداً أمام أصحاب الهمم لتقديم أفضل ما عندهم، والتأكيد للجميع أنهم أصحاب موهبة. وأضاف: «إن بعثة بلاده لا تشارك معنوياً فقط، ولكن من أجل دعم البطولة والمنافسة أيضاً على حصد الميداليات الملونة». وأضاف: «نحن سعداء بالتواجد في دولة الإمارات ومشاركتها هذا الحدث الذي يقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، ونأمل أن نحقق نتائج إيجابية في كافة المنافسات».