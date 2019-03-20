بن ثعلوب: سعيد بتألق لاعبي الجودو

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

عبّر محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو عن سعادته بالمشاركة الإيجابية لمنتخب الإرادة لفئة أصحاب الهمم للجودو في دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص، وقال بن ثعلوب: «إن منتخب الإرادة لأصحاب الهمم للجودو سيجد كل اهتمام خلال المرحلة القادمة، مع توفير فرص التدريب والمشاركة في المنافسات الرسمية مع أقرانهم الأسوياء بعد التألق الرائع خلال الأولمبياد الحالي، الذي حظي برعاية كريمة من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مما أسهم في تقديم الحدث بشكل رائع ومتميز بفضل جهود اللجنة المنظمة للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية 2019، وجهود المتطوعين على مستوى الدولة، وتعاون كافة الوفود المشاركة بشكل رائع وتعاون متميز كان مكان إشادة ليخرج الحدث الذي ضم أكثر من عشرة آلاف كما خطط له».

وأوضح بن ثعلوب، أن الحدث الرياضي المجتمعي أسهم في تحقيق إيجابيات كثيرة ليس على المستوى المحلي أو المنطقة فحسب، بل على مستوى العالم بأسره، والتي ستظهر إيجابياتها بشكل كبير لصالح تلك الفئة خلال الفترة المقبلة، بعد أن سخّرت دولة الإمارات كافة متطلبات النجاح للحدث الرياضي المجتمعي الرائع.