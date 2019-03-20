علي بن سميدع.. يسعى لوضع بصمة في الملاعب

المصدر: Ⅶ دبي - فائز بجبوج

يتطلع علي سيف علي بن سميدع ذو الأربعة عشر ربيعاً، إلى وضع بصمة مع أقرانه في منتخب الإمارات للغولف ضمن منافسات الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية أبوظبي 2019، وخاصة أنه حقق حلم حياته بمصافحة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بل كانت فرحته ووالده لا تقدر بثمن عندما رأى الابن ولده بين يدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال افتتاح هذا الحدث العالمي، عندما ضمه بحنان الأب العطوف والحريص على رعاية واهتمام بل الدعم بلا حدود لأبناء الإمارات بمختلف شرائحهم.

وحول مسيرة علي كشف والده، أن ابنه علي الوحيد من بين 3 أبناء وبنتين، الذي يعاني من التوحد منذ الصغر، وحظي بمعاملة خاصة تتوافق مع ظروفه الخاصة للتغلب عليها من الناحية النفسية وخاصة من مركز محمد بن راشد آل مكتوم للتربية الخاصة «مركز نيو انجلاند للأطفال» - أبوظبي، وكانت الرياضة إحدى السبل الرئيسية لتفريغ طاقاته واندماجه لدرجة كبيرة مع العديد من أفراد المجتمع.

وبالإضافة لعلاقاته مع زملائه في مدرسة الاتحاد - أبوظبي، حيث يدرس حالياً بالصف التاسع، فقد مارس العديد من الرياضات ومنها كرة القدم والبولنيغ والتنس، رغم أنه مارس رياضة الغولف لمدة شهرين عام 2011، ويضيف والده أن ابنه عندما سمع ولاحظ الاستعدادات الكبيرة والاهتمام من قيادتنا الرشيدة لاستضافتها لهذا الحدث العالمي، تجددت رغبته بتمثيل الدولة وليكون أحد أفراد فريق الإمارات في رياضة الغولف، وعاد لممارسة اللعبة قبل انطلاق المنافسات بوقت قصير، وحظي بتشجيع من الأسرة للتواجد في هذا المحفل العالمي.