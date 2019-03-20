«دانات العين» يحتفي بالمشاركين في الأولمبياد الخاص

المصدر: العين - البيان الرياضي

احتفى منتجع دانات العين بالمشاركين في الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية 2019 وعائلاتهم، بمناسبة مشاركتهم في البطولة التي تقام في الدولة حالياً.

ورحب طلال الهاشمي، المدير التنفيذي للأولمبياد الخاص الإماراتي، بالمشاركين والحضور بقوله: «يعد هذا الحدث الرياضي الإنساني الأضخم عالمياً، ويهدف إلى تمكين أصحاب الهمم وتشجيعهم، من خلال الآثار الإيجابية الكبيرة المنطوية على ممارسة الأنشطة الرياضية والتنافس عبرها».

وقال طارق إلياس مدير منتجع دانات العين معلقاً بهذا الصدد: «إن العائلات هي المصدر الأول للدعم والحب والتشجيع لهؤلاء الرياضيين من أصحاب الهمم. ويسرنا أن نرحب بهم في يوم المرح العائلي الذي أقيم خصيصاً لهم».