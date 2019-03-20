سباحو المغرب يساندون لاعبي ألعاب القوى

المصدر: Ⅶ دبي- إيهاب زهدي

استغل فريق السباحة المغربي، عدم وجود منافسات له في مجمع حمدان بن محمد، للحضور إلى نادي ضباط شرطة دبي، ومساندة مواطنيهم المشاركين في مسابقات ألعاب القوى، ويقودهم مدرب القوى، العزيزي محمد.

أوضح إدريس الشاطبي مدرب فريق السباحة المغربي، أنه وعدد من السباحين الممثلين للمغرب في الألعاب العالمية، استغلوا عدم وجود مشاركات لهم، للحضور ومساندة مواطنيهم لاعبي القوى، مشيراً إلى أن المغرب يمثلها في أم الألعاب، 4 لاعبين ومثلهم لاعبات.

أما عن نتائج المغرب في مسابقات السباحة، فأوضح الشاطبي، أن سباحي المغرب حققوا نتائج جيدة وفق المتوقع، ولكن ليس المهم في مثل تلك الدورات النتائج، بقدر تحقيق الفائدة الاجتماعية لأصحاب الهمم، وإدماجهم في المجتمع.

أشاد الشاطبي، بالنجاح التنظيمي الذي تشهده الدورة الحالية، وقال: «المهم في نسخة 2019، كونها دورة تاريخية، وأقيمت في دولة عربية، ورغم أنها ليست المشاركة الأولى لنا، ولكن الألعاب العالمية هذه المرة تحظى بأهمية كبرى، كونها تقام في أحد الأوطان العربية». واختتم الشاطبي قائلاً: «الإمارات حققت نجاحاً تنظيمياً غير مسبوق في الألعاب العالمية».