حمدة الحوسني: أطمح إلى تحقيق رقم عالمي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

كشفت حمدة الحوسني بطلة سباق 200 متر في الألعاب العالمية وصاحبة فضية 100 متر أمس، أنها تطمح إلى تحقيق رقم عالمي وقالت: تحفل مشاركاتي بالعديد من التتويجات في سباقي 100 و200 متر وفي معظم البطولات التي شاركت فيها في مختلف أنحاء العالم ولكن حلمي الكبير هو تحقيق رقم قياسي عالمي، وأعتقد أنه باستطاعتي تحقيقه في حال بذلت المزيد من الجهود وتدربت بشكل أقوى. وأوضحت الحوسني أنها تتدرب 4 أيام في الأسبوع بمعدل ساعتين وأنه بفضل ممارسة الرياضة تمكّنت من تحقيق جانب من أحلامها وخاصة الاندماج في المجتمع.

وأضافت: بفضل ممارستي للرياضة أصبحت حالتي الصحية جيدة للغاية، وكلما تدربت أكثر أشعر براحة أكبر، لذا أن أدين لها بالكثير.