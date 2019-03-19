ذهبية وفضية للإمارات في رابع أيام ألعاب القوى

المصدر: دبي- إيهاب زهدي- تصوير-سالم خميس

رفعت الإمارات رصيدها من الميداليات الملونة في مسابقات ألعاب القوى، والتي تختتم اليوم، في نادي ضباط شرطة دبي، ضمن دورة الألعاب العالمية، الأولمبياد الخاص، إلى 3 ميداليات ذهبية و3 فضيات و3 برونزيات، بعدما أضاف كل من خالد العامري ميدالية ذهبية، وخالد الهاجري ميدالية فضية أمس، في مسابقة الوثب الطويل.

حقق خالد العامري، الميدالية الذهبية في الوثب الطويل للفئة M18 مسجلاً 5:06 أمتار، وجاء في المركز الثاني، مارسيل ديسونج من بوركينا فاسو، مسجلاً 4:82 أمتار، والومي كوامي من توجو، مسجلاً 4:23 أمتار، في حين، حقق خالد الهاجري، الميدالية الفضية، في الوثب الطويل لفئة M17 مسجلاً 3:85 أمتار، وجاء بعد المغربي سعيد رزوقي، والذي فاز بالذهبية مسجلاً 3:94 أمتار، كما فاز رزوقي بذهبية 100 متر عدو.