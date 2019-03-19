«النصر» لشباب الأهلي في ذهاب نهائي السلة

المصدر: Ⅶ دبي- ياسر قاسم

قطع شباب الأهلي خطوة مهمة نحو الاحتفاظ بلقب دوري السلة للرجال، بفوزه خارج ملعبه على مضيفه النصر أمس 79-72 في ذهاب النهائي، وتقام جولة الإياب السبت المقبل وفي حالة فوز النصر يتم تأجيل حسم اللقب إلى مباراة فاصلة. تقدم النصر بفارق 12 نقطة في الربع الأول 22-10 ولكن شباب الأهلي «حامل اللقب» استعاد قوته سريعاً وكسب الربع الثاني 18-14 لينتهي النصف الأول للمباراة لصالح النصر 36-28، وعدل شباب الأهلي النتيجة في الربع الثالث 56-56 بفضل تقدمه 28-20 ، وحسم شباب الأهلي الربع الأخير 23-16 ليفوز بالنتيجة النهائية بفارق 7 نقاط .