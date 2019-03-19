هزاع بن زايد يتفقد «الأولمبياد الخاص» ويشيد بأبطال الإرادة

المصدر: Ⅶ أبوظبي- وام

أشاد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بهمة وعزيمة أبنائنا وبناتنا من أصحاب الهمم وزملائهم من الطلبة والمتطوعين.

وقال سموه: «تفقدنا فعاليات الأولمبياد الخاص في أرض المعارض بأبوظبي، حيث تتجدد الهمة والعزيمة مع أبنائنا وبناتنا من أصحاب الهمم الذين يشيعون مع زملائهم من الطلبة والمتطوعين أجمل الأجواء الإيجابية وينشرون البهجة والأمل ويضربون المثل في التحدي والإرادة».

وقد رافق سموه الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة في أبوظبي، ومحمد عبدالله الجنيبي رئيس المراسم الرئاسية بوزارة شؤون الرئاسة رئيس اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص «أبوظبي 2019»، وخلفان المزروعي مدير عام الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019.