أصحاب الهمم أبطال عظماء

المصدر: Ⅶ أبوظبي - محمد صادق

أعرب الآيسلندي هافثور بيورنسون الممثل العالمي والملقب بأقوى رجل في العالم عن سعادته بالوجود في العاصمة أبوظبي ومتابعة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص، مؤكداً أن أصحاب الهمم هم أبطال بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ويستحقون الدعم والاهتمام من الجميع سواء من الرياضيين أو غير الرياضيين.

تتويج

وحرص بيورنسون االنجم العالمي المتوج بلقب أقوى رجل في العالم والذي يصل وزنه إلى نحو 250 كلغم على الوجود في العاصمة أبوظبي، والمشاركة في فعاليات الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص خلال المنافسات التي أقيمت بمركز المعارض بأبوظبي، أمس، إذ حرص النجم العالمي على الالتقاء بأصحاب الهمم، والمشاركة في تتويج عدد من الأبطال، وخاصة المتوّجين في رياضة رفعات القوة.

وقال بيورنسون في حديث خاص لـ«البيان الرياضي»: «هذه هي المرة الأولى التي أزور فيها العاصمة الإماراتية أبوظبي، وأشعر بسعادة غامرة بالوجود والمشاركة في الأولمبياد الخاص الذي أعده أبرز الأحداث الرياضية والإنسانية على وجه الأرض، وبكل تأكيد سأسعى في المستقبل للمشاركة في مثل هذه الفعاليات لأصحاب الهمم، وخصوصاً أنهم يستحقون كل الدعم والاهتمام، لما يملكونه من إرادة وتصميم على فعل المستحيل».

إلهام

وأضاف: «ربما هي المرة الأولى التي أشارك فيها في حدث ضخم مثل هذا، ولكنني أحب العمل مع أصحاب الهمم، وأحب الوجود في مثل هذه الفعاليات الإنسانية، وبكل صراحة، رأيت الكثير من المشاهد المعبرة، التي تؤكد أن أصحاب الهمم هم بالفعل الأبطال، وشعرت بالإلهام من أصحاب الهمم لأن ما يفعلونه يفوق الخيال».

إعجاب

وأبدى بيورنسون إعجابه بالعاصمة أبوظبي والمعالم السياحية التي تتضمنها المدينة، والمستوى التنظيمي العالي للألعاب العالمية للأولمبياد الخاص في ظل مشاركة أكثر من 7500 رياضي ورياضية من 200 دولة في العالم وهو عمل تستحق عليه الإمارات الشكر والتقدير.وعن الرسالة التي يوجهها لأصحاب الهمم قال: «أنتم عظماء وأبطال ولا تجعلوا شيئاً يقف في طريق طموحاتكم».