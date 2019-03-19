«روبوت» يسعد أصحاب الإرادة

المصدر: Ⅶ أبوظبي- محمد محسن

شارك «روبوت» أصحاب الهمم فرحتهم، وتجول لساعات طويلة في ساحة أرض المعارض «أدنيك»، وكان الظهور الأول للروبوت خلال معرض آيدكس أبوظبي 2019، وقد حرص الروبوت على توجيه رسائل إلى الجماهير بالعربية والإنجليزية، كما أدى بعض الحركات الطريفة، مما أدى إلى دفع العديد من الجماهير على الوقوف أمامه والتقاط الصور التذكارية ومشاركته الحركات والكلمات، وقد لاقى الروبوت تفاعلاً وتشجيعاً خاصين من أصحاب الهمم، والذين شاركوه الرقصات، وصور «السيلفي».

وواصلت «أدنيك» زخمها وتفاعلها مع الجماهير الزائرة وأصحاب الهمم، باستعراض من محترفي بعض الحركات البهلوانية.