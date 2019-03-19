3 ميداليات لقوى بابوا غينيا الجديدة

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

حقق لاعبو بابوا غينيا الجديدة عدداً من الميداليات الملونة في ألعاب القوى التي تقام مسابقاتها في نادي ضباط شرطة دبي، ضمن دورة الألعاب الأولمبية العالمية الخاصة «أبوظبي 2019».

وأعرب اللاعبون عن سعادتهم بما حققوه في البطولة، حيث فازوا حتى الآن بميدالية ذهبية لجودي يوبيل موي (16 عاماً)، وميدالية فضية لغريس دينديلو (22 عاماً)، وميدالية برونزية، عن لجاسون يوبيلي (26 عاماً) وهو ما يعد إنجازاً للبعثة التي اكتفت بـ15 رياضياً فقط للتنافس في كرة القدم وألعاب القوى.

وقالت مارغريت مساعد مدرب فريق ألعاب القوى: «استغرقنا عاماً من التحضيرات للمشاركة في سباقات ألعاب القوى بالألعاب العالمية، وهو أمر لم يكن سهلاً، لأنه تطلب منا الانتظام في التدريبات مدة من 3 إلى 4 ساعات في اليوم، وبجدية كاملة».