مريم المهيري: أصحاب الهمم رياضيون رائعون

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أبدت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة دولة للأمن الغذائي، عضو اتحاد الإمارات للفروسية إعجابها بالأداء الذي قدمه أصحاب الهمم في منافسة قفز الحواجز خلال الأولمبياد الخاص، ذاكرة أن كل الفرسان أبدعوا في الأداء وأكدوا أنهم رياضيون رائعون.

وقالت المهيري إنها حرصت على مقابلة معظم الفرق المشاركة في البطولة رفقة اللواء الدكتور أحمد ناصر الرييسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية، مشيرة إلى أنها وجدت الجميع في قمة الحماس وأضافت إنهم مذهلون حقاً، وأصحاب قلوب كبيرة. وأشادت عضو اتحاد الإمارات للفروسية بتنظيم الأولمبياد والجهد المبذول من قبل المتطوعين وكل من كان جزءاً من نجاح الحدث العالمي.