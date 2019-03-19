الصواف: فخور ببرونزية بشاير

المصدر: Ⅶ دبي : إيهاب زهدى

أعرب سيد فيصل الصواف، والد اللاعبة بشاير (17 سنة)، عن سعادته الكبيرة بما حققته ابنته في مشاركاتها الأولى العالمية بعد حصولها على الميدالية البرونزية، في 50 متراً عدواً، واعتبرها خطوة مهمة وقفزة كبيرة على صعيد المشاركات المستقبلية للرياضة السعودية في الأولمبياد الخاص.

وأكد الصواف أن أصحاب الهمم من أبناء المملكة العربية السعودية، يلقون كافة الاهتمام والرعاية من قبل كافة المسؤولين في مختلف مجالات الحياة، ومنها المجال الرياضي، موضحاً أنه ترك باقي أولاده مع ابنه الأكبر، حتى يحضر مع بشاير لهذا الحدث العالمي. كشف الصواف، أن لديه ابنتين من أصحاب الهمم، وأكد أن مسيرة بشاير لن تتوقف عند الألعاب العالمية الحالية، وتمنى أن تحقق ابنته التي يفخر بها، المزيد من البطولات.