أسرة «الزمن الجميل» تُطرب الحضور

المصدر: Ⅶ أبوظبي - أحمد عيسى

حرصت أسرة برنامج «الزمن الجميل» الذي تبثه قناة أبوظبي على المشاركة في الأولمبياد الخاص، والحضور إلى مركز المعارض بأبوظبي، المقر الرئيسي للحدث، بهدف المشاركة ومقابلة أصحاب الهمم.

وأطرب فنانو البرنامج الذين يتنافسون فيما بينهم الحضور بتقديم وصلات غنائية وسط حماس كبير وتشجيع وتصفيق من الأعداد الكبيرة التي أحاطت بهم، واستمتعت بأداء عدد من الأغاني العربية المتنوعة.

وقال الفنان الفلسطيني أحمد العباسي عضو البرنامج، إن الهدف من الزيارة المشاركة الإيجابية، ودعم الحدث الكبير الذي تحتضنه الإمارات، ذاكراً أنهم سعداء بالحضور إلى مقر الفعاليات ومقابلة أصحاب الهمم وتقديم الدعم المعنوي لهم.

وأشاد العباسي بنجاح التنظيم، ذاكراً أنه عكس الاهتمام الكبير الذي أولته دولة الإمارات لأصحاب الهمم وقدرتها على استضافة كافة المناسبات سواء الرياضية والفنية وغيرها، وأضاف: بالتأكيد نحن فخورون بنجاح الإمارات خاصة أنها تمثل كل العرب في هذا التحدي الذي اجتازته بنجاح.