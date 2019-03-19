«مدارس السيتي» تدرب الرياضيين

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان الرياضي

شاركت مدارس السيتي لكرة القدم بنقل خبراتها لمجموعة من رياضيي الأولمبياد الخاص، وذلك ضمن الفعاليات الرياضية التضامنية التي تقام هذا الأسبوع خلال الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019. وكان العشرات من رياضيي الأولمبياد الخاص قد حضروا لتطوير مهاراتهم بلعبة كرة القدم خلال الحصص التدريبية في مدينة زايد الرياضية.

تتيح الفعاليات التضامنية الرياضية الفرصة لضيوف الشرف وكبار الشخصيات والرعاة الرسميين للمشاركة في الأجواء الحماسية وتشجيع الرياضيين. وتهدف هذه الفعاليات إلى ترسيخ التضامن والتكاتف في المجتمع وإلغاء الحواجز من خلال حضور أشخاص من ذوي التحديات الذهنية وغيرهم في فعاليات مشتركة ليلعبوا جنبًا إلى جنب في الفرق الرياضية.