ضاحي خلفان: الاهتمام بأصحاب الهمم نهج زايد

المصدر: Ⅶ أبوظبي - أحمد عيسى

قال معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، إن اهتمام القيادة الرشيدة بأصحاب الهمم يعتبر امتداداً للقيم التي وضعها الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والذي كان قائدا إنسانيا في كل شيء، ذاكراً أن دولة الإمارات حالياً تمضي على هذا النهج الإنساني في اهتمامها بشريحة مهمة في المجتمع وتحتفي بهم أيضاً.

حدث عالمي كبير

وثمن معاليه تنظيم الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص أبوظبي 2019، ذاكراً أنه حدث عالمي كبير، وأن أبناء الإمارات أكدوا عبره عن المقدرة الفائقة على التنظيم، لأن كل العالم الآن يتحدث عن نجاح الدولة وتنظيمها الرائع لهذا الحدث الكبير، واعتبر خلفان أن هذا النجاح ثمرة الأمن والأمان اللذين تعيشهما الدولة وقال: كنا نستعرض قبل يومين نتائج الشعور بالأمان ووجدنا أن الإمارات الأولى على مستوى العالم مقارنة بين الأرقام المنشورة لبقية دول العالم وهذه نعمة كبيرة نحمد الله عليها كثيراً.

واستطرد معاليه وأضاف: هذا الأمن هو الذي يشجع على تنظيم البطولات الكبيرة لأن الناس لا يأتون إذا لم يكن هنالك إحساس بالأمن والأمان، وهي أشياء متوفرة في دولة الإمارات تساعد على نجاح تنظيم كافة الفعاليات.

وأكد نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، أن البنية التحتية التي تتميز بها دولة الإمارات ساهمت أيضا في نجاح تنظيم الأولمبياد الخاص بهذا العدد الكبير من الرياضيين وضيوف الدولة، ذاكرا أن شهادته مجروحة في البنية التحتية للإمارات، لكن كل شيء واضح للعيان، سواء الفنادق أو الطرق أو الملاعب، فكل شيء مكتمل، حتى التغطية الإعلامية، كلها عوامل تساهم في نجاح تنظيم الفعاليات العالمية مثل الأولمبياد الخاص في دولة الإمارات.