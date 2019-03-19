نجوم الموسيقى والغناء ينضمون إلى الرياضيين

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

يشهد حفل الختام الرسمي للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019 مشاركة عدد من أبرز الأسماء المعروفة في عالم الموسيقى والغناء على المستويين العربي والعالمي.

إذ سيكون آلاف الحاضرين في استاد مدينة زايد الرياضية مساء بعد غدٍ على موعد مع أهم النجوم العرب، وفي مقدمتهم النجم السعودي والخليجي راشد الماجد، والمطرب العراقي وليد الشامي، والإماراتي حمد العامري. ويتمتع كل واحد من هؤلاء النجوم بشعبية هائلة، إذ سبق لكل منهم أن أطلق الكثير من الأغاني التي يحفظها الجمهور في العالم العربي، مما سيجعل من حفل ختام الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019 فرصة فريدة لمشاهدة هؤلاء النجوم . كما ويشهد الحفل الختامي العرض العالمي الأول للأغنية الرسمية للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019 .