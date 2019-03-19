معن الزيد يحتفل على طريقة غوميز

المصدر: Ⅶ أبوظبي: البيان الرياضي

شكر الفرنسي جوميز مهاجم الهلال السعودي، معن الزيد لاعب فريق السلة السعودي لأصحاب الهمم، على تقليد حركته الاحتفالية في المباريات خلال فعاليات الأولمبياد الخاص وذلك بعد أن انتشرت صورة معن الزيد على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يؤدي حركة غوميز في مباراة السلة من منافسات الأولمبياد، ونشر غوميز الصورة وكتب مغرداً: عمل رائع.. شكراً لك.

وعلق مغردون على حركة معن الزيد من خلال معرفة شخصية بأنه من منطقة الجوف ومعروف بحبه للهلال السعودي، وأنه معجب بالنجم الفرنسي الذي خطف الأضواء مع «الزعيم» في الموسم الحالي، ودعا عشاق الهلال لإقامة تكريم خاص له بعد عودة البعثة للمملكة.