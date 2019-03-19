502 مشارك في سباق عجمان للجري 2019

المصدر: عجمان - البيان الرياضي

اختتمت دائرة التنمية السياحية في عجمان، يوم الجمعة الماضي، فعاليات «سباق عجمان للجري 2019»، الذي تم تنظيمه في منطقة الزوراء، بمشاركة 502 متسابق ومتسابقة من مختلف الأعمار والجنسيات، ومن جميع أنحاء الدولة، وتضمن حفل الختام، تكريم الفائزين والفائزات عن فئات السباق الثلاث، وهي فئة 2.5 كم، و5، و10 كم، وحصل الفائزون الذي وصل عددهم إلى نحو 117 فائز وفائزة، على جوائز مالية وعينية.

وجاء تنظيم السباق، في إطار استراتيجية الدائرة، التي تسعى إلى تكثيف الأنشطة والفعاليات على اختلاف أنواعها، بهدف تعزيز تنوع المنتج السياحي، وشهد السباق مشاركة متميّزة من قبل الهيئات والدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى المشاركة المجتمعية من مختلف الفئات.