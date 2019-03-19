بطولة غولف المديرين التنفيذيين 25 الجاري

المصدر: Ⅶ دبي-عدنان الغربي

أعلن مجلس دبي الرياضي، وشركة «سبورت تو بيزنيس»، عن إطلاق النسخة الثالثة لبطولة المديرين التنفيذيين للغولف، التي تقام على ملاعب «دبي هيلز للغولف» يوم 25 مارس الجاري، برعاية شركة «الفطيم دي سي للطيران»، وبمشاركة أكثر من 100 لاعب من المديرين التنفيذيين للدوائر الحكومية والخاصة، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد صباح أمس، في مقر مجلس دبي الرياضي بحي دبي للتصميم، وتحدث فيه خالد العور مدير إدارة الفعاليات الرياضية بالمجلس، ورسل يومانز رئيس اللجنة المنظمة لحدث، والمدير العام لشركة «سبورت تو بيزنيس»، وهولغار أوستايمر المدير التنفيذي لشركة «الفطيم دي سي للطيران».

استمرار النجاحات

وأوضح خالد العور، أهمية البطولة ضمن أجندة مجلس دبي الرياضي، التي تتضمن 421 فعالية على مدار العام، مشيراً إلى أن النسخة الثالثة استمرار للنجاحات السابقة التي حققتها البطولة، وقال: يسعدنا أن نعلن عن تنظيم النسخة الثالثة لبطولة المديرين التنفيذيين للغولف، التي أصبحت تحتل مكانة مميزة بين الفعاليات الرياضية على أجندة مجلس دبي الرياضي السنوية، ويسعى المجلس من خلال تنظيمها، إلى تعزيز البعد الاجتماعي، حيث تسهم في دعم العلاقات بين المديرين التنفيذيين ورجال الأعمال في مختلف القطاعات بالدولة، من خلال جمع عدد كبير من القيادات من الشركات والمؤسسات الكبرى، لخوض تجربة فريدة لا تنسى، وأضاف العور: تسهم هذه البطولة في تعزيز الهدف الاستراتيجي للمجلس، بجعل الرياضة أسلوب حياة لدى جميع الجنسيات المقيمة في دبي، وهو يعمل وفق خطة استراتيجية تتوافق مع خطة حكومة دبي، واستضافة الأحداث والفعاليات الرياضية التي ترسخ مكانة دبي كوجهة رياضية عالمية رائدة، خاصة أن دبي يوجد بها 11 ملعب غولف من الأفضل في العالم، وهذه اللعبة من الرياضات المهمة في بناء العلاقات الاقتصادية وتنمية القطاع السياحي.

تجربة فريدة

ومن جهته، قال رسل يومانز المدير العام لمؤسسة «سبورت تو بيزنيس»، رئيس اللجنة المنظمة للحدث: يسرنا دعوة محبي رياضة الغولف من رجال الأعمال ومديري العموم والمديرين التنفيذيين بالمؤسسات الحكومية والخاصة، للمشاركة في بطولة مجلس دبي الرياضي للمديرين التنفيذيين، والتنافس على ملاعب دبي هيلز الرائعة، وأضاف: يسعدنا أن نتعاون مع مجلس دبي الرياضي، لتنظيم هذه البطولة، وإيجاد تجربة فريدة من فئة 7 نجوم في مجال الغولف، وتعد دبي أفضل مكان للعب رياضة الغولف، لما تضمه من منشآت عالمية متطورة، وملاعب مصممة بشكل ممتاز، وبدوره، وأكد هولغار أوستايمر المدير التنفيذي لشركة «الفطيم دي سي للطيران»، أن البطولة لها عدة أهداف رياضية واقتصادية، لذلك حرصنا على دعم البطولة، ونشكر مجلس دبي الرياضي إطلاقها، وإتاحة الفرصة للكل المديرين التنفيذيين للقاء في أجواء يسودها المرح.

18

يبدأ المشاركون في التنافس على 18 حفرة عشوائية، ثم يتم اختيار أصحاب أفضل رميتين من أربع رميات، ويتمّ بعدها التأهل لخوض منافسات 12 حفرة إضافيّة، وتخصّص اللجنة المنظمة جانباً من البطولة، للتعارف بعد نهاية المنافسات، لتعزيز التواصل الاجتماعي بين المديرين التنفيذيين، وسيتم توزيع هدايا قيمة على الفائزين.