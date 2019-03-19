فريق الإمارات يتطلع لإنجازات في سباقات الربيع الكلاسيكية

المصدر: بلجيكا - البيان الرياضي

يواصل فريق الإمارات استعداداته للمشاركة في سباقات الربيع الكلاسيكية المقبلة، ويتطلع لتحقيق مراكز متقدمة، حيث توجه الفريق إلى بلجيكا للمشاركة في سباق اليوم الواحد «دانيليث نوكره كورشه» غداً، بتشكيلة يقودها الدراج جاسبر فيليبسن، والذي يتطلع إلى تقديم أداء متميز مشابه لأدائه في جولة داون أندر، التي حقق الفوز في إحدى مراحلها قبل نحو شهرين، وتضم التشكيلة كلاً من الأخوين البرتغاليين إيفو وروي أوليفييرا، وروبيرتو فيراري، ومانويل موري، وألكسندر ريابوشينكو، والنرويجي فيجارد ستيك لاينجن، ويكتسي هذا السباق أهمية خاصة لبعض الدراجين، ولا سيما أولئك الذين يتطلعون إلى انضمامهم إلى تشكيلة الفريق التي ستشارك في جولة فلاندرز المقبلة، وقال البلجيكي فيليبسن: السباق يناسب قدراتي ومهاراتي، وسأسعى إلى أن أكون في المقدمة.