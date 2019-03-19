عزبة الإمارات تخطف الأضواء

المصدر: Ⅶ رماح - البيان الرياضي

في أول مشاركة لها بمهرجان الملك عبد العزيز للهجن، في المملكة العربية السعودية الشقيقة، حققت عزبة الإمارات، المملوكة لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، إنجازاً جديداً، في واحد من أهم ميادين المزاينة على مستوى منطقة الخليج، وأضافت هذا الإنجاز إلى سجلها الذهبي الحافل بالمراكز الأولى والإنجازات النوعية، وتأتي مشاركة العزبة في هذا المهرجان، ضمن توجيهات سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، بهدف تعزيز موروث المنطقة من الإبل والارتقاء بكافة الرياضات والمسابقات الخاصة بها، وخلق نوع من الشراكة البناءة بين مهرجانات الإبل على مستوى المنطقة، ليحافظ هذا الموروث على مكانته في نفوس أبناء المنطقة، وينتقل بكل أمانة إلى الأجيال القادمة، باعتباره جزءاً من الثقافة الشعبية والهوية الوطنية، وخصوصية العادات والتقاليد العريقة للمنطقة، وخلال منافسات شوط (الجمل 25) للهجن الأصايل في مسابقة المزاينة، التي جرت منافساتها أول من أمس في ميدان المهرجان بمنطقة رماح السعودية، انتزعت هجن العزبة في أولى مشاركاتها، المركز الأول بكل جدارة واستحقاق، لتحافظ بذلك على مركزها الأول، وريادتها في كافة ميادين المزاينة على مستوى المنطقة، وتؤكد أنها تمتلك أجمل المطايا المحليات الأصايل، وأكثرها تميزاً وأصالة.

احتفال بالإنجاز

وبعد الإعلان عن النتائج، توافدت أعداد كبيرة من أبناء الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي والجاليات العربية في السعودية، إلى عزبة الإمارات، للتعبير عن فرحتهم بهذا الإنجاز، ونظموا حفلاً كبيراً في مخيم العزبة بأرض المهرجان، وأدوا الرقصات الشعبية واللوحات التراثية، التي تعكس أهمية التراث العريق للمنطقة، على وقع الأهازيج الشعبية والأغاني الوطنية، وشارك في الحفل عدد من المسؤولين الذين قدموا التهنئة بهذا الفوز، حيث شارك في الحفل فالح عبد الله أبو ثنين عمدة مدينة رماح رئيس نادي الفروسية برماح، والشيخ عبيد بن سالمين المنصوري، والدكتور عبيد علي المنصوري نائب مدير عام مركز سلطان بن زايد، وجمعة العميمي، ورئيس اتحاد سباقات الهجن في مصر، إلى جانب عدد كبير من أبناء الجاليات العربية والشعراء الذين قدموا قصائد متفردة بهذه المناسبة، عبّروا من خلالها عن فخرهم واعتزازهم بهذا الإنجاز المميز.

خطة مدروسة

وأكد سالم بن سندية وكيل عزبة الإمارات، أن هجن العزبة، وبتوجيهات من سمو الشيخ سلطان بن زايد، تخضع دائماً للتطوير، وتحظى باهتمام خاص من سموه، لتبقى منافساً قوياً في أهم ميادين المزاينة، وتسير ضمن خطة استراتيجية مدروسة، تستلهم في جميع خطاها من رؤية وأفكار سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، وعبّر بن سندية عن تفاؤله بأن تبقى عزبة الإمارات في صدارة المشهد التراثي، تحظى بالمراكز الأولى في جميع ميادين المزاينة، وتحافظ على ريادتها وتفردها في عالم المزاينات، وأشاد بن سندية، بمهرجان الملك عبد العزيز، مؤكداً أنه أصبح من أهم وأضخم المهرجانات التراثية الشاملة على مستوى منطقة الخليج

مشاركة

تواصل عزبة الإمارات، مشاركاتها في أهم أشواط مزاينة الهجن الأصايل في المهرجان في الأيام المقبلة، ومن المتوقع أن تكتسح إبل العزبة الأشواط، وتحتل المراكز الأولى، نظراً لما تتمتع به من تميز وجمال.