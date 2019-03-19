«ستاركي»: 121 رياضياً استعادوا السمع

المصدر: Ⅶ أبوظبي - محمد صادق

ضمن فعاليات الألعاب العالمية أبوظبي 2019 يبرز جناح خاص وهو «ستاركي لتقنيات السمع»، والتي تقدم خدماتها للرياضيين من أصحاب الهمم الذين يعانون من ضعف السمع، وقال جيسكار بشارة مدير ستاركي لتقنيات السمع في الشرق الأوسط وأفريقيا، إن الشركة تشارك في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص في أبوظبي لمساعدة الرياضيين الذين لديهم مشاكل في السمع، إذ نقوم بهذا العمل التطوعي بالمجان خلال فعاليات البطولة، حيث نقوم بإجراء فحوص لأكثر من 100 ألف شخص في العام الواحد.

وأضاف: «أجرينا فحوص السمع لنحو 3000 رياضي ورياضية وحتى مدربين من أصحاب الهمم المشاركين في الألعاب العالمية، ومن مختلف الأعمار السنية، ومن دول عدة من المتواجدين في المنافسات، والأمر الرائع أننا نجحنا في رسم البسمة على وجوه 121 رياضياً ممن استعادوا السمع، حيث كان المشهد مؤثراً للغاية ونحن نرى هؤلاء الرياضيين يختبرون السمع لأول مرة في حياتهم، ومنهم حالة مؤثرة للغاية وهي للاعب كرة قدم سنغالي يبلغ من العمر 31 عاماً ومشارك في الأولمبياد الخاص سمع لأول مرة في حياته، إذ بكى عند سماعه لأول مرة وأبكى من حوله سواء مدربه أو زملاءه في الفريق، حيث كان هذا اللاعب يتواصل بصعوبة مع زملائه ومدربه ويعاني مشكلة غاية في الدقة في السمع، ولكن نجحت الحالة من ضمن حالات أخرى أجرت الفحص واختبرت السماعات الذكية، بالإضافة إلى حالة أخرى للاعب تنس طاولة لم يكن يسمع الكرة، ولكن بعد ذلك أصبح الأمر أكثر سهولة بالنسبة له عند تركيب السماعات».

وتابع: «نحن سعداء بالتواجد في الأولمبياد الخاص، والقيام بهذا العمل التطوعي، خصوصاً أن مؤسس وصاحب ستاركي الدكتور بيل أوستن متواجد ويقوم بنفسه بإجراء الفحوص للرياضيين، بالإضافة إلى 40 فرداً لخدمة الرياضيين، إذ يستمر العمل منذ الصباح الباكر وحتى ساعة متأخرة في أرض المعارض، حيث سنستمر في استقبال جميع الرياضيين حتى نهاية الأولمبياد الخاص».