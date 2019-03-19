عائلة هيناجان البريطانية سعيدة بالفوز

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

نجح الشقيقان دانييل ودينيس هيناجان لاعبا منتخب بريطانيا للأولمبياد الخاص، في العودة إلى الوطن مع الميداليات التي تمكنا من إحرازها ضمن منافسات الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019.

وكان دانييل وشقيقته الصغرى دينيس، قد أحرزا الميداليتين الذهبية والبرونزية في منافسات الجودو التي أقيمت في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك).

وفازت دينيس، البالغة من العمر 16 سنة، بالميدالية خلال اليوم الأول من منافسات الجودو، فيما تمكن الأخ الأكبر دانييل، 17 سنة، من إحراز ميداليته خلال اليوم الرابع من منافسات الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019. وقال دانييل، 17 سنة: «لقد شكّل تواجدي هنا في أبوظبي تجربة إيجابية للغاية، وحصلت على فرصة للتعرف إلى الثقافات الأخرى في العالم».