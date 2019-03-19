أبو جبل: عمر الشامي نموذج للسباح المجتهد

المصدر: Ⅶ دبي- عز الدين جاد الله

أكد محمد أبو جبل مدرب منتخبنا الوطني لسباحة أصحاب الهمم، مدير أكاديمية دولفين للسباحة، أنه شعر بسعادة غامرة، عندما حصل عمر الشامي على الميدالية الذهبية، مشيراً إلى أن عملية تجهيز اللاعبين، تتم على ضوء عدة عوامل بدنية وذهنية وفنية، حيث يخضع اللاعب لتدريبات مكثفة، وبعد ذلك، نرى ما يمكن أن ينجزه في المسبح، مؤكداً أن بطلنا الشامي من اللاعبين المميزين والمجتهدين، وينتظره مستقبل باهر.

وقال: «عمر لم يقصر في التدريبات، ويؤدي بشكل قوي، بالإضافة إلى التركيز العالي، ولا يكتفي بطلنا الشامي بذلك، بل يحرص على الاطلاع على ما يحدث في الساحة الرياضية، ويشاهد فيديوهات للسباحين، مشيراً إلى أن بطلنا عمر الشامي، سبق أن نال ثلاث ميداليات «ذهبيتان وفضية»، وذلك في البطولة الإقليمية العالمية أبوظبي العام الماضي».