التطوع يعوض البلوشي عن الإصابة

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

كشف لاعب منتخبنا الوطني ونادي العين لكرة اليد إبراهيم البلوشي عن أنه قرر المشاركة في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص في أبوظبي كمتطوع وذلك بعد أن حرمته الإصابة من التواجد مع منتخبنا الوطني لأصحاب الهمم الموحد لكرة اليد.

وقال البلوشي: «شاركت مع منتخب أصحاب الهمم لكرة اليد الموحد في الألعاب العالمية التي أقيمت في اليونان عام 2011 واستطعنا تحقيق الميدالية الذهبية، وحققت مع أبطال الإرادة ذهبية الألعاب الإقليمية في أبوظبي العام الماضي، وفي الجزائر عام 2013، ولكن الإصابة منعتني من التواجد في المنافسات مع المنتخب، ولأن الدولة تستضيف الألعاب العالمية لأول مرة فلم يكن من الممكن أن أفوت هذه الفرصة وأتواجد كمتطوع لخدمة الرياضيين».

وأضاف: «الكل يتمنى المشاركة في هذا الحدث الإنساني العظيم لأنه لا يتكرر كثيراً، وأعتقد أن أي شخص يسعى لدعم الأولمبياد الخاص، ويكفي أن الجميع يشيد بالألعاب العالمية في نسختها الحالية وأنها الأفضل في تاريخ الأولمبياد الخاص».

وأشار البلوشي إلى أن أروع ما في الأولمبياد الخاص هذا التجمع الكبير من أصحاب الهمم والأسوياء وهو ما يؤكد الهدف الأسمى والأساسي باندماج أصحاب الهمم في المجتمع عبر الرياضة.