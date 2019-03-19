ميرزا: نفخر بمشاركة أبطال الدراجات الفرحة

المصدر: Ⅶ أبوظبي - محمد صادق

أعرب يوسف ميرزا بطل الإمارات للدراجات، عن فخره بمشاركة أصحاب الهمم عرسهم العالمي في«عالمية الأولمبياد الخاص»، مؤكداً أن أصحاب الهمم يستحقون كل الدعم والاهتمام من الجميع، من أجل تعزيز مفهوم اندماج أبطال الإرادة في المجتمع، وتشجيعهم على ممارسة الرياضة. وشارك ميرزا وزميله السلوفيني كريستيان دوراسيك، منتخب الإرادة للدراجات، والذي نجح في تحقيق ميداليتين ذهبيتين وبرونزية في منافسات الدراجات الهوائية بالأولمبياد الخاص.

سعادة

وقال ميزرا: «سعدت بوجودي مع أصحاب الهمم من منتخبنا للدراجات الهوائية،وكان شعوراً لا يوصف، وأنا اتابع تحقيقهم الإنجازات وفوجئت خلال لقائي معهم ، انهم يعرفوني وهو ما جعل عيني تدمع من شدة الفرحة، فلا يمكن تخيل مدى السعادة، عندما أعلم أن رياضيين من أصحاب الهمم يعرفونني ، وحاولت وزميلي دوراسيك منحهم بعض النصائح والدعم فيما يتعلق برياضة الدراجات الهوائية، ووجدت استجابة كبيرة منهم، وأثبتوا فعلاً إمكاناتهم العالية، من خلال إحراز المركز الأول في عدد من السباقات».

وتابع: «عندما أرى أصحاب الهمم يمارسون نفس الرياضة التي أمارسها، فهي تجربة فريدة ومميزة بالنسبة لي، وتعلمت منهم الإرادة والتصميم والعزيمة وحب المشاركة، بغض النظر عن الفوز والخسارة».

فرصة

قال دوراسيك دراج فريق الإمارات، إن مشاركة أصحاب الهمم ، تعني الكثير لي على المستوى الإنساني، خصوصاً أنني رأيت مدى الشغف وحب الرياضة في أعينهم، وسعيد بأن أكون جزءاً من هذا الحدث الإنساني، وكانت فرصة عظيمة، أن نشاركهم أفراحهم والابتسامة التي علت وجوههم في المنافسات، مضيفاً: «رسالتي لأصحاب الهمم، مواصلة العمل والتحدي بنفس الإصرار والعزيمة، لأنهم هم الأبطال الحقيقيون».