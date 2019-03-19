منتخب الإرادة يتأهل إلى نصف نهائي كرة القدم

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان الرياضي

فاز منتخبنا لكرة القدم من أصحاب الهمم بثلاثية نظيفة على نظيره الكوري الجنوبي في المباراة التي أقيمت باستاد مدينة زايد الرياضية ضمن منافسات كرة القدم فئة 11 لاعباً، وتأهل إلى نصف النهائي، واستقطبت المباراة عددًا غفيرًا من الجماهير التي شجعت لاعبي المنتخب بحماسة كبيرة، انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، وجاءت الأهداف الثلاثة في الشوط الثاني بتوقيع عبد الله بيراك، هدفين في الدقيقتين 48 و54، وخالد المازمي في الدقيقة 55.

وهو الفوز الثالث على التوالي لمنتخبنا بعد تغلبه على فريق جامايكا 4-1، وجنوب أفريقيا 4 - 0.

الجدير بالذكر أن كرة القدم ظهرت لأول مرة في دورة الألعاب العالمية عام 1986، وهى تمثل المعنى الحقيقي للتضامن والتكاتف من خلال مشاركة أصحاب الهمم مع أقرانهم للعب معًا.