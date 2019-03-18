ذيبان المهيري: الأولمبياد الخاص يواصل النجاح

المصدر: Ⅶ دبي ـ عزالدين جاد الله

أكد ذيبان المهيري أمين عام اتحاد الإمارات لأصحاب الهمم أن استفادة أبطالنا من لاعبي ولاعبات الأولمبياد الخاص المشاركين وغير المشاركين في الألعاب العالمية المقامة حالياً في أبوظبي وإمارات الدولة المختلفة كبيرة، لاسيما وأنهم التقوا بشعوب وثقافات مختلفة على أرض التسامح وهذه هي الغاية والهدف، مشيراً إلى أن الأولمبياد الخاص الإماراتي يواصل نجاحه في استضافة وتنظيم الحدث العالمي.

وقال المهيري: إن الهدف من الحدث في حد ذاته ليس التنافس أو نيل الميداليات الملونة بقدر ما يهدف إلى دمج هذه الفئة الفاعلة في المجتمع واحتوائها وإشعارها بالاهتمام، مشيراً إلى أن قيادتنا الرشيدة لا تألو جهداً في دعم هذه الفئة بحيث ذللت أمامها كافة الصعاب ووفرت لها كل سبل العناية والرعاية.

وأضاف: لقد رأينا جميعاً الصور المبهجة وشاهدنا سير البطولة بنجاح وهو حدث ضخم تستضيفه دولة لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وهناك عدد ضخم من اللاعبين يبلغ 7500 لاعب ولاعبة يتبارون فيما بينهم في حب وسعادة في ألعاب شتى.

وتابع: لقد لمسنا السعادة الكبيرة في عيون الوفود المشاركة وإعجابهم بالمعالم التي شاهدوها في الإمارات المختلفة من خلال برامج المدن المضيفة أو بالزيارات الترفيهية والتثقيفية التي وفرت للوفود الفرص للاطلاع على عادات وتقاليد دولتنا الحبيبة ونقل صورة حضارية للعالم أجمع عن الأمة العربية التي تمثلها دولة الإمارات العربية المتحدة بنيل شرف تنظيم واستضافة هذا الحدث.

واختتم ذيبان المهيري أمين عام اتحاد الإمارات لأصحاب الهمم حديثه بالقول: نتمنى التوفيق لكافة الوفود وأن يستمتعوا بأجواء دولتنا الحبيبة بحيث تكون تجربة عالقة في أذهان كل واحد منهم ونقول لهم أهلاً ومرحباً بكم في بلدكم الثاني.