عبدالله النيادي: استضافة الإمارات للأولمبياد رسالة إنسانية إلى العالم

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان الرياضي

قال عبدالله سعيد النيادي رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ رئيس الاتحاد العربي للمواي تاي، إن استضافة دولة الإمارات للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019 تزامناً مع عام التسامح تمثل رسالة من أرض الإنسانية والتسامح والقيم النبيلة أرض زايد طيب الله ثراه إلى كل العالم وكافة فئات المجتمع.

وقال النيادي: لا شك في أن استضافة الإمارات لهذا العدد الكبير من المشاركين في الألعاب العالمية التاريخية حققت الأهداف المنشودة التي أقيمت من أجلها على المستويين المحلي والدولي ما يرسخ قيم التضامن والتكاتف والوحدة بين مختلف فئات المجتمع الدولي الذين التقوا في دار زايد التسامح والإنسانية. وأكد النيادي أن هذه الاستضافة التاريخية رسالة إلى كل العالم ودليل على الدور الكبير الذي تلعبه الإمارات على المستوى العالمي وإمكاناتها العالية في استضافة كافة الأحداث وصولاً إلى الأهداف المنشودة.