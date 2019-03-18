20406 مستفيدين من مبادرات وزارة تنمية المجتمع

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تقوم وزارة تنمية المجتمع عبر منصتها المتواجدة في مقر انعقاد الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية في مدينة زايد الرياضية، بتعريف الجمهور بالخدمات والمبادرات والتطبيقات الذكية المقدمة لأصحاب الهمم وذويهم في الدولة، التي تتبناها الوزارة في إطار تقديم خدمات نوعية لأصحاب الهمم،وأكدت وفاء حمد بن سليمان مديرة إدارة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم بالوزارة أن بطاقة أصحاب الهمم شملت 20406 مستفيد تبعاً لقاعدة بيانات بطاقة أصحاب الهمم، من المقيمين والمواطنين، والتي تضمن مجموعة من الخصومات والتسهيلات من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والخاصة بالدولة.

وأشارت إلى أن المنصة فرصة للتعرف على عدة مبادرات مثل تطبيقات «نمو» و«تواصل،» و«أنا وأخي»، وقصص «حماية الذات».