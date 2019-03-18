حمدة الحوسني تستهدف ذهبية 100 متر عدو

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان الرياضي

حددت العداءة حمدة الحوسني «30 سنة»، هدفها المقبل في الألعاب العالمية، الأولمبياد الخاص، بتحقيق ميدالية في سباق 100 متر عدو المقرر اليوم، في نادي ضباط الشرطة بدبي، بعدما نجحت أول من أمس، في تحقيق الميدالية الذهبية في سباق 200 متر عدو لفئة «F26» بزمن قدره 32:14 دقيقة.

قالت حمدة: سعادتي كبيرة، ومعنوياتي عالية جدا وخاصة بعد نجاحي في الفوز بالميدالية الذهبية الأولى وسط أسرتي وعائلتي وأصدقائي، وأستمتع حقاً بالأجواء في الألعاب العالمية، وكان ممتعاً الصعود إلى منصة التتويج.

إيجابية

أضافت:ما يزيد من شعوري بالسعادة والفخر، حديث المنافسين الآخرين، بإيجابية عن الألعاب العالمية، وهو أمر جيد حقاً، ولا يمكنني الانتظار كثيرا للحصول على ميدالية ذهبية ثانية.

الجدير بالذكر، أن فوز حمدة الحوسني بالميدالية الذهبية في سباق 200 متر عدو، لم يكن مفاجئاً للمتابعين للأولمبياد الخاص في الدولة، إذ سبق وحققت العداءة الكثير من الميداليات الملونة التي تتجاوز 15 ميدالية في مشاركات سابقة، وتسعى إلى تحقيق المزيد في الألعاب العالمية والسنوات المقبلة.