ريجيكامب: لاعبو الأولمبياد مَثل أعلى للرياضيين

المصدر: Ⅶ دبي ـ عزالدين جاد الله

أكد الروماني لورينت ريجيكامب المدير الفني لفريق الوصل لكرة القدم أنه متابع جيد لاستضافة الإمارات للألعاب العالمية للأولمبياد الخاص أبوظبي 2019، وقال: شاهدت أموراً رائعةً عبر شاشات التلفاز، ونلمس تنظيماً رائعاً يجسد اهتمام الإمارات قيادة وشعباً بهذا الحدث العالمي الإنساني، ولاعبو الأولمبياد الخاص مثل أعلى لكل الرياضيين ونفخر بهم، مشيراً إلى أنه بالتأكيد إذا سمح له الوقت سيحضر هو وأسرته من أجل دعم الأولمبياد الخاص في هذا المحفل العالمي المهم.

وأضاف: من الصعب أن تجد رياضياً يعاني بدنياً أو ذهنياً ونعتقد أن كل الرياضيين يجب أن يكونوا فخورين بهذه الفئة التي تمتلك إرادة قوية وعزيمة وإصراراً ويعيشون تحديهم الخاص، وهؤلاء لديهم الفرصة لتحقيق شيء من أجل هذه الفئة الرائعة وللرياضة.

وتابع: نتمنى التوفيق للاعبي الأولمبياد الخاص وكلنا ثقة بقدرة الإمارات على إنجاح الحدث من كل النواحي.