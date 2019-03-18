الشامسي يحصد الذهبية وسلمة أنيس تنال الفضية

المصدر: Ⅶ دبي- عزالدين جاد الله

واصلت سباحة الإمارات تألقها في اليوم الثالث لمنافسات اللعبة التي يستضيفها مجمع حمدان الرياضي بدبي وتستمر حتى 20 مارس الجاري، بمشاركة 645 سباحاً وسباحة من المشاركين في دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص أبوظبي 2019، ورفع منتخبنا الوطني رصيده إلى 8 ميداليات ملونة وزعت كالتالي: «ذهبيتان، و3 فضيات، و3 برونزيات»، وأضاف أبطالنا ثلاث ميداليات في اليوم الثالث للمنافسات ذهبية، وفضية وبرونزية، حيث حلق بطلنا عبدالله الشامسي بذهبية سباق 50 متراً سباحة على الصدر وشاركت والدة بطلنا الفرحة على منصات التتويج، بينما نالت بطلتنا سلمة أنيس فضية سباق 50 متراً سباحة على صدر، وحلق بطلنا يزن زين العابدين ببرونزية سباق 200 متر سباحة حرة. وعلى الصعيد العربي أحرزت مصر الميدالية العربية الوحيدة والتي جاءت من نصيب السباح أيمن أحمد صبور الذي حلق ببرونزية سباق 50 متراً سباحة على الصدر.

وتألق منتخب الولايات المتحدة الأمريكية بحصد 6 ذهبيات أمس، وجاءت الصين في المركز الثاني 4 ميداليات ذهبية، ثم كل من أستراليا وكندا وبنجلادش في المركز الثالث بثلاث ميداليات ذهبية لكل منتخب.

نتائج

من ناحيته أشاد عبدالله الوهيبي الأمين العام لاتحاد السباحة بالنتائج الرائعة التي حققها سباحو أصحاب الهمم في منافسات السباحة بالأولمبياد الخاص، موضحاً أن ما قدموه من نتائج ومستوى في البطولة وإرادة كانت مثالاً يحتذى به، وأشار الوهيبي إلى أن اتحاد السباحة يفتح أبوابه لكل السباحين ولاعبي أصحاب الهمم لمحاولة تذليل أي عقبة قد تقف أمامهم في المستقبل سواء في التدريبات أو البطولات.

وتوجه الأمين العام بالشكر والتهنئة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على النجاح الكبير الذي حققته البطولة من أن تم التفكير في إقامتها وحتى حفل الافتتاح الرائع الذي أثبت للعالم أجمع أن الإمارات هي بلد التسامح والإنسانية ويكفي رؤية فرحة هؤلاء الرياضيين وأسرهم بمشاركة الأولاد ودمجهم في المجتمع وتواجد أكثر من 7000 متسابق في الإمارات ومنافسات متوزعة بين أبوظبي ودبي لتؤكد قدرة الدولة على تنظيم أي بطولة على مستوى العالم.

شكر

وتوجه الوهيبي بالشكر إلى القائمين على تدريب هؤلاء اللاعبين والسباحين والأجهزة الفنية التي لا تبخل عليهم بالتدريب والاهتمام وكانت النتائج رائعة، وأتمنى أن يستمر هذا الاهتمام في المستقبل وأن تعمل كل الاتحادات الرياضية على دمج مختلف الفئات في المجتمع والاستفادة منهم في مختلف الرياضات.

واختتم الوهيبي حديثه بالتهنئة لكافة السباحين وأسرهم على المجهود الكبير وحصد ثمرة الاهتمام والانتظار لرؤية أبنائهم مشاركين في هذا المحفل العالمي ليس من أجل التتويج فقط وإنما أيضاً المشاركة الإيجابية والاحتكاك بدول أخرى والتعرف على ثقافات مختلفة.

برنامج

يشهد برنامج اليوم، سباق 25 متراً على الصدر، وبعده سباق أربع مرات 100 متر، وسباق 25 متراً سباحة حرة، و200 متر سباحة على الصدر، ويختتم بسباق 50 متراً فراشة.

يذكر أن حفل تتويج الأبطال يقام مباشرة بعد كل سباق بالساحة الرئيسة لمدخل مجمع حمدان الرياضي.