الجامايكي كيرك عدّاء يستحق الاحترام

المصدر: Ⅶ دبي ـ البيان الرياضي

ضمن مسابقات ألعاب القوى بنادي ضباط شرطة دبي، حقق الجامايكي كيرك وينت الميدالية الفضية بزمن 15:06 ثانية، وعلى الرغم أنه لم يجرِ على قدميه مثل غيره في هذه الفئة، لكنه كان يجري على يديه وقدميه معاً.

كان وينت قريباً من تحقيق الميدالية الذهبية، ولكنه فقد الصدارة في الثواني الأخيرة، ليحل في المركز الثاني خلف مليك دينكان عداء ترينيداد وتوباغو، والذي حل في الصدارة بزمن 14:65 ثانية. عقب السباق، استحق وينت الاحترام وتحية الجماهير الغفيرة التي تواجدت في المدرجات والتي وقفت جميعها لتحية العداء الجامايكي على الروح القتالية العالية، وإصراره على إكمال السباق، رغم وضوح الإرهاق الشديد عليه في الأمتار الأخيرة.