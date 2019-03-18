الأمريكي جون.. حامل رسالة «سنة التسامح»

المصدر: Ⅶ أبوظبي - محمد صادق

«سنة التسامح».. لافتة عريضة يحملها متطوع من أصحاب الهمم المشاركين في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص «أبوظبي 2019»، يعبر من خلالها عن الأهداف السامية والنبيلة للأولمبياد الخاص الذي تستضيفه الدولة في عام التسامح.

الأمريكي جون إينياتو بطل من أبطال الهمم حرص على الحضور من الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في الألعاب العالمية كمتطوع دون النظر لمشقة وساعات السفر الطويلة، وأصر على التواجد في الحدث رغم استبعاده من المشاركة كلاعب في المنافسات.

وكشف جون إينياتو أنه شارك في منافسات ألعاب القوى في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص التي أقيمت عام 1987 في الولايات المتحدة الأمريكية، حقق خلالها الميدالية الفضية في سباق 5000 متر عدو، حيث كانت المشاركة الأولى له في الأولمبياد الخاص، وقال: «تحمست للحضور إلى أبوظبي للتواجد في الألعاب العالمية، وسعيد بمشاركتي في هذا الحدث لأنني واحد من أصحاب الهمم وأعلم تماماً أهمية مثل هذا الحدث لجميع الرياضيين من أصحاب الهمم».

وقالت المتطوعة كاندل هيغر زميلة جون: «حضرنا كمتطوعين للألعاب العالمية ضمن برنامج تابع لمؤسسة سدرة لدمج أصحاب الهمم التي تتعاون مع عدد من المنظمات الإنسانية في الولايات المتحدة، حيث يبلغ عددنا 4 متطوعين، منهم اثنان من أصحاب الهمم».