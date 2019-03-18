مصادفة تصنع فرقة موسيقية في البطولة

المصدر: Ⅶ أبوظبي - أحمد عيسى

ساعدت المصادفة والتناغم في اللحن الموسيقي الجميل، في تكوين فكرة لتأسيس فرقة موسيقية أوروبية أفريقية، من وسط صخب ومنافسات الأولمبياد الخاص بمركز المعارض أبوظبي أمس، بين عازفة الكمان المولدوفية باشي كاتان، وعازف الطبل السنغالي إسماعيل إيزو.

واجتمع الثنائي مصادفة في صالة مركز المعارض، أمس، عندما كانت باشي كاتان تقدم عبر آلة الكمان لحناً جميلاً لفت الأنظار مع رفيقتها عازفة الساكسافون، وهو العمل الرسمي الذي تقومان به ضمن برنامج الأولمبياد الخاص، لينضم إليهما إسماعيل إيزو دون سابق إنذار أو معرفة بطبلته التي يحملها على كتفه ليدق عليها إيقاعاً أفريقياً دون أن يخل بالمقطوعة الموسيقية التي كانت تقدمها باشي ورفيقتها الأخرى، الشيء الذي حرك حماس البعثات والوفود التي تجاوبت طرباً مع ذلك التمازج الموسيقي لتتحول الصالة إلى ساحة رقص وأفراح.

وعقب انتهاء اللحن الجميل والمتناغم، أبدت العازفة المولدوفية إعجابها بإمكانات إسماعيل إيزو الفنية وقدرته على الفائقة في دق الطبل، وطلبت منه أن يتشاركا المزيد من الألحان الموسيقية ليكونا فريقاً واحداً خلال فترة فعاليات الأولمبياد الخاص، مع التفكير في مواصلة العمل سوياً لاحقاً، ووجد المقترح تجاوباً من السنغالي إيزو الذي حضر إلى الإمارات مع وفد بلاده للمشاركة الرسمية في الحدث العالمي، حيث تبادلا أرقام الهواتف والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي.