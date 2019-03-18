تالة الرمحي: عرض الأفكار الخلاقة في الحدث

المصدر: Ⅶ أبوظبي- البيان الرياضي

على هامش مؤتمر القيادات الشابة، والذي تبلور في معرض فتح أبوابه للزوار أمس في أرض المعارض أدنيك، وعرضت خلاله الفرق المشاركة في المعرض مشاريع لأفكار مبتكرة، للقيادات الشابة، ويضم 180 مشاركاً من الشباب والفتيات، من 37 دولة.

وقالت تالة الرمحي مدير الشؤون الاستراتيجية في دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص 2019، إن المعرض يقدم أفكاراً مبدعة للمشاركين، ويضم فرقاً من دول متعددة، يتواجدون مدة 5 أيام، وتأتي المشاركة بالفكرة، من حيث كيفية تعزيز الاندماج، والفرق المشاركة تقدم أفكارها في هذا الشأن، ونحن من جانبنا نحرص على تعزيز وتطوير الجانب الابتكاري، لأصحاب الهمم، وبمشاركة شباب وفتيات من الأسوياء.

وأضافت الرمحي: بعد انتهاء المعرض نقوم بدعمهم مالياً لتنفيذ هذه المشروعات في مجتمعاتهم، ومشيرة إلى أن المعرض لاقى حضوراً موسعاً من الزوار على مدار اليوم، بجانب تواجد الأسر بصحبة أولادهم، ما يقدم الجانب الإيجابي ويعزز الابتكار لدى أصحاب الهمم، والمعرض في المقام الأول بمثابة تعزيز للأفكار الخلاقة، ليس فقط في الإمارات بل للدول المشاركة.