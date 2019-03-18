«نيسان» راعٍ رسمي لرالي أبوظبي الصحراوي

المصدر: دبي-البيان الرياضي

أعلنت شركة «نيسان» عن دعمها مجدداً للعام الـ 16 على التوالي لمنافسات هذا العام من «رالي أبوظبي الصحراوي» الذي يقام على مدار 5 أيام بين 31 مارس و4 أبريل المقبل، ويعد واحداً من أبرز الفعاليات السنوية المتخصصة في رياضة السيارات على مستوى المنطقة، وتشكل منافسات هذا العام الجولة الثالثة من كأس العالم للراليات الطويلة للسيارات «FIA»

كما يشكّل رالي أبوظبي الصحراوي الجولة المؤهلة لبطولة العالم للراليات الطويلة للدراجات النارية 2019 «FIM»، ويقام الحدث تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ويبدأ دعم «نيسان» لـ «رالي أبوظبي الصحراوي» خلال فترة التحضيرات، حيث وفّرت الشركة أسطولاً من سيارة «نيسان باترول» التي تتيح تأمين تنقلات فريق تنظيم الرالي الصحراوي فوق الكثبان الرملية لرسم مسار السباق على مدى أشهر قبل انطلاق الحدث وستلعب «باترول»، التي تحمل لقب «بطل كل الدروب» دوراً رئيسياً أيضاً خلال فترة السباق لنقل مسؤولي السباق والمستشارين وكبار الشخصيات نحو الأماكن المخصصة لهم خلال المراحل المختلفة للحدث، وقال محمد بن سليّم، رئيس نادي الإمارات للسيارات ونائب رئيس الإتحاد الدولي للسيارات: على مدار الـ 16 عاماً الماضية، لعبت شركة نيسان دوراً مهماً في دعم منافسات رالي أبوظبي الصحراوي، والذي ساهم في تعزيز مكانة الرالي ولا شك أن حماس نيسان وحرصها على دعم هذا السباق يعكس التزامها بأن يحقق الرالي تميزاً على المدى الطويل وأنا على ثقة بأننا ومن خلال التعاون المشترك سوف نواصل العمل على ضمان تعزيز مكانة هذه الفعالية المتميزة لترسي معايير جديدة في كأس العالم للراليات الطويلة للسيارات.