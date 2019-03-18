غولف الإمارات يشارك في بطولة الرواد بمصر

المصدر: Ⅶ دبي - فائز بجبوج

أعلن عادل الزرعوني الأمين العام للاتحاد العربي للغولف، أن الاتحاد المصري للغولف، سينظم بطولة الرواد لرجال الغولف (فوق 50 سنة) بنسختها الأولى من 26 - 30 من الشهر الجاري، في العاصمة المصرية القاهرة، وكشف الزرعوني أن 7 دول أكدت مشاركتها في البطولة حتى الآن هي الإمارات والسعودية وتونس ولبنان وليبيا وسوريا إضافة إلى مصر صاحبة الأرض والضيافة، وأشار الزرعوني إلى أن كل دولة ستشارك بخمسة لاعبين ممن تجاوز عمرهم الخمسين عاماً، حيث يمثل كل دولة فريق يتكون من 3 لاعبين تتنافس هذه الفرق للفوز بلقب النسخة الأولى على مستوى الفرقي بمنافسات «الجروس»، وسيلعب بقية اللاعبين ضمن منافسات الفردي للإعلان عن بطل النسخة الأولى بمنافسات «الجروس»، وشدد الزرعوني على أهمية هذه البطولة والتي تم إدراجها ضمن أجندة الاتحاد العربي للغولف خلال اجتماع الجمعية العمومية التي عقدت في الجمهورية التونسية خلال شهر أكتوبر 2018، وأكد الزرعوني أن بطولة الرواد تأتي في إطار اهتمام الاتحاد العربي بأهمية الدور الكبير الذي قدمه الجيل القديم من الرعيل الأول بساحات اللعبة، ومنحهم فرصة التنافس وسط أجواء الأسرة الواحدة بروح رياضية.