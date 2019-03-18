3 ذهبيات تضع «كوميتيه النصر» في صدارة بطولة الدولة للكاراتيه

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

تصدّر نادي النصر بطولة الدولة للكاراتيه لفردي الكوميتيه، للرجال والسيدات والشباب تحت 21 سنة، التي أقيمت يوم الجمعة الماضي، بصالة المزهر الرياضية بدبي، تحت شعار عام التسامح، وشهدت مشاركة 84 لاعباً ولاعبة، يمثلون 15 نادياً، واعتلى لاعبو ولاعبات «العميد»، منصات التتويج برصيد 5 ميداليات ملونة (3 ذهب -2 فضة)، وحل نادي شباب الأهلي ثانياً بـ 8 ميداليات (2 ذهب -2 فضة -4 برونز)، وجاءت القيادة العامة لشرطة الشارقة بالمركز الثالث برصيد 4 ميداليات (2 ذهب - 2 برونز)، وحضر البطولة مريم الشامسي عضو مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه، رئيس اللجنة النسائية، والخبير محمد عباس المدير التنفيذي، والخبير هشام سري السكرتير الفني، وإبراهيم النعيمي رئيس لجنة المسابقات، والحكم الدولي إبراهيم محمد رئيس لجنة الحكام، وعدد كبير من أولياء أمور اللاعبين ومحبي اللعبة.

ذهب النصر

وفي منافسات كوميتيه فردي رجال وزن تحت 84 كغ (درجة أولى)، حصد المركز الأول والميدالية الذهبية، لاعب النصر فلاد لورجا، وتبعه زميله عادل عبد العزيز جشم، فيما فاز بذهبية كوميتيه فردي رجال وزن فوق 84 كغ (درجة أولى)، أحمد عبد الرحيم غزالي من نادي النصر، وحل ثانياً عبد الله سرور مبارك الشامسي من القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وفي مسابقة كوميتيه فردي سيدات وزن فوق 68 كغ(درجة أولى)، حققت الذهبية اللاعبة خديجة الحسوني من نادي النصر، وجاءت ثانية غالية ياسر السقا من مركز الكودوكان.

تألق شباب الأهلي

وتألق لاعب شباب الأهلي محمد محمد نور الدين عثمان في كوميتيه فردي رجال وزن تحت 67 كغ (درجة أولى)، وحصد الذهبية، وتبعه زميله جاسم عبد الله سالم عبد الرحمن، وحصد شباب الأهلي الذهبية الثانية، في كوميتيه فردي رجال وزن تحت 75 كغ (درجة أولى)، عبر اللاعب سعدي غلام عباس جلياني، وجاء ثانياً ونال الفضية منتصر عبد الله المازمي من نادي النصر، وفاز بذهبية كوميتيه فردي رجال وزن تحت 67 كغ(مبتدئين)، سيف محمد المزروعي من القيادة العامة لشرطة الشارقة، وتبعه مصطفى عثمان لو من نادي رأس الخيمة، ونال ذهبية كوميتيه فردي رجال وزن تحت 84 كغ(مبتدئين)، محمد عبد الله المهيري من القيادة العامة لشرطة الشارقة، وجاء ثانياً محمد سفيان من نادي الذيد.

نتائج الدرجة الثانية

وفاز بذهبية كوميتيه فردي رجال وزن تحت 75 كغ (درجة ثانية)، سيف حمد سيف خميس النعيمي من القيادة العامة لشرطة أبوظبي وحل خلفه، جاسم نالاكاز من نادي الذيد، وأحرز ذهبية كوميتيه فردي رجال وزن تحت 84 كغ (درجة ثانية)، معاوية محمد جمعة النعيمي من نادي اتحاد كلباء، وحل ثانياً محمد شامسير من نادي الذيد، وفاز بذهبية كوميتيه فردي رجال وزن فوق 84 كغ(درجة ثانية)، طه حمود خلف من نادي الذيد، وتبعه سيف محمد جمعة راشد المهيري من شباب الأهلي.

فئة 21 سنة

في مسابقة الكوميتيه لفردي حتى 21 سنة ذكور وزن تحت 67 كغ (مبتدئين)، احتل المركز الأول وفاز بالذهبية، اللاعب زايد محمد أحمد من جامعة الإمارات، وحل خلفه ثانياً منصور أحمد المنصوري من مركز الخليج الدولي، وفي المركز الثالث زيد علي شدهان الجميلي من نادي شباب الأهلي.